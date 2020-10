Wenn die Werkshalle zum Konzertsaal wird

Was tun? „Wir sind in unserem Ort gut vernetzt“, sagt Wilhelm Stein. „Als es hieß, Blaskapellen dürfen wieder proben, da hat sich glücklicherweise ein Kontakt zu der Firma Süllwold ergeben“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Seit gut sechs Wochen sitzen die Mitglieder der traditionsreichen Kapelle jetzt zu ihren wöchentlichen Proben im großen Kreis in der Werkshalle des Metallbetriebes in Eidinghausen. Mit knapp zwei Metern Abstand zu­einander, den Blick auf den Dirigenten Yasuo Wada gerichtet.

Der lässt in der hohen Halle zunächst Tonleitern anspielen, dann einige Takte Marschmusik. Doch immer wieder winkt er ab; das Zusammenspiel gestaltet sich schwierig, denn es hallt, und die Musiker sitzen so weit voneinander entfernt, dass Blechbläser und Holzbläser einander nicht unbedingt hören.

Kompromisse erforderlich

„Wir müssen viele Kompromisse machen“, sagt Simone Hannig. Die stellvertretende Vorsitzende trägt dafür Sorge, dass die Corona-Schutzauflagen eingehalten werden. Dazu gehört auch, dass einige Schalltrichter der Blasins­trumente mit dem so genannten Pop-Schutz versehen sind. Das sind Stoffbezüge, die verhindern sollen, dass sich Aerosole ausbreiten.

Auch Raimund Hannig hat einen solchen Schutz über den Trichter seines Tenorhorns gezogen. „Selbstgenäht“, verkündet der 76-Jährige stolz. Seit über sechs Jahrzehnten ist er im Verein. „Da habe ich schon so manches erlebt“, sagt das dienstälteste Mitglied schmunzelnd. Deshalb kommt für ihn auch nicht in Betracht, „dass Corona eine so traditionsreiche Kapelle in die Knie zwingt“, wie er sagt.

Immerhin seit 100 Jahren eine Instanz in Dehme, ist der Musikverein untrennbar mit der Geschichte der Feuerwehr verknüpft. „Inzwischen haben wir die vierte Generation Bläser am Start“, erzählt Simone Hannig und freut sich, dass von den mehr als 20 Mitgliedern auch in schwierigen Zeiten alle dem Verein die Treue halten. Denn: „Wir proben und leben ja eigentlich für unsere Auftritte. Dafür, dass wir den Menschen mit unserer Musik Freude machen“, sind sich Wilhelm Stein und Simone Hannig einig.

Alle Darbietungen abgesagt

Da tut es schon weh, dass in diesem Jahr alle Darbietungen abgesagt wurden. Ob beim traditionellen Besuch in der Maternusklinik, dem Backfest Dehme, auf dem Sommerkonzert oder beim Weihnachtsmarkt in Eidinghausen – der Musikverein Dehme „gehört für viele einfach dazu“, fasst Hannig zusammen. Das bunte Repertoire aus traditioneller Blasmusik, Märschen und Potpourris, gemischt mit Filmmusiken und Evergreens, komme bei den Zuhörern immer gut an.

Normalerweise spült der musikalische Einsatz der Blaskapelle einen vierstelligen Betrag in die Vereinskasse – doch in diesem Jahr bleibt sie leer. „Wir haben zwar wenige Ausgaben“, räumt Hannig ein. „Doch für die Jugendarbeit brauchen wir Geld“, stellt die Musikerin klar. Ausbildung, Noten, auch mal ein Trainingswochenende. „Vielleicht finden sich Sponsoren, die das übernehmen möchten“, überlegt Hannig. Denn ihr ist wichtig, besonders für die Jugendlichen ein Zeichen zu setzen, dass ihr Einsatz Sinn macht. „Gemeinsam für den guten Ton“, ist ein Motto des Musikvereins Dehme. Das bleibt auch in Corona-Zeiten gültig.

Rubrik: „ehrenamtliche Kunst auf Vereinsebene“

