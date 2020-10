„Wasser marsch!“ – aber nur für Testlauf

Neuer Hochbehälter in Bergkirchen wird in den nächsten Tagen erstmals befüllt

Bad Oeynhausen/Löhne (WB). Zwei Monate nach dem „Deckenfest“ Mitte August steht am neuen Hochbehälter in Bergkirchen ein weiterer wichtiger Meilenstein bevor: Der insgesamt 10.000 Kubikmeter fassende Trinkwasserspeicher des Wasserbeschaffungsverbandes (WBV) Am Wiehen soll in den nächsten Tagen testweise einmal vollständig befüllt werden.