„Der Schuh ist am Donnerstagmittag von einem Angehörigen gefunden worden“, sagte Polizeisprecher Thomas Bensch. Der Fundort soll an der kleinen Fußgängerbrücke südlich der Werre nahe der Sielterrassen in Richtung Löhne gewesen sein. Dieser Ort decke sich in etwa mit der Fährte, die ein Spürhund der Polizei am Montag aufgenommen gehabt habe.

Diese führte laut Polizeisprecher vom Salz- und Zuckerland entlang der Werre, an den Sielterrassen über die Sielwehrbrücke, bis zum Kreisel Steinstraße/Werster Straße in den Bad Oeynhausener Ortsteil Werste. „Dort hatte sich die Spur dann verloren“, sagte Thomas Bensch. Diesen Weg suchten am Freitag von morgens bis abends erneut mehr als 60 Beamte der Polizei ab.

Erneute Suche nach Vermisstem (81) 1/15 Foto: Louis Ruthe

Gegen Nachmittag bekamen die Suchkräfte dann Unterstützung von den Feuerwehrtauchern der Feuerwehr Petershagen. Mit einem Sondenboot wurde explizit der Bereich vor dem Werre-Wehr mehrmals abgefahren. Zudem kam eine Unterwasserkamera zum Einsatz, wo das Boot nicht hinfahren konnte – so auch an der Brücke, wo die Angehörigen den Schuh gefunden hatten.

Bis zum frühen Freitagabend verliefen die Suchaktionen ohne Ergebnis. Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise zum Vermissten unter Telefon 0571/88660.