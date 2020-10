Erste Ratssitzung in Rehme

Bad Oeynhausen (WB/mcs). Die Frage des Veranstaltungsortes ist entschieden: „Wir werden an diesem Freitag zur konstituierenden Ratssitzung im Veranstaltungszentrum in Rehme einladen“, sagte Kerstin Vornheder vom Büro des Bürgermeisters und des Rates am Dienstag auf Anfrage dieser Zeitung.