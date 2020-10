Festlicher Lichterglanz im Kurpark

„In der Innenstadt setzen wir auf traditionelle Beleuchtung mit Girlanden, dem Lichterteppich über der Paul-Baehr-Straße und geschmückte Weihnachtsbäume“, erläutert Beate Krämer. Etwas Neues erwarte die Weihnachtsmarktbesucher hingegen im Kurpark.

„Das Konzept wurde von der Agentur KM Concept entwickelt“, sagt die Staatsbad-Geschäftsführerin. Die Zusammenarbeit sei als Ergebnis einer „kleinen Ausschreibung“ zustande gekommen. Die Beleuchtungsexperten aus Österreich hätten letztlich das überzeugendste Angebot vorgelegt.

Sternentore an den Eingängen

Als ein Herzstück des Konzepts bezeichnet Beate Krämer zwei Sternentore. Diese sollen an den Eingängen zum Weihnachtsmarktareal im Kurpark platziert werden. Ein Standort sei auf dem Weg vom Parkplatz neben dem Kaiserpalais in Richtung Kurpark vorgesehen, der andere werde vermutlich auf dem Weg von der Innenstadt in Richtung Kurpark vor dem Badehaus I liegen.

Von den beiden Sternentoren solle ein Rundweg über die Hauptachse des Kurparks führen. Darauf sollen die Besucher an beleuchteten Gebäuden und Bäumen vorbei prominieren. Mit Lichterketten werden beispielsweise das Haus des Gastes oder auch das Theater im Park ausstaffiert. Beate Krämer: „Die weiteren Details des Beleuchtungskonzepts möchten wir im Moment noch nicht verraten.“

Ein genauer Plan, wo welche Gastronomiebude und wo welcher Kunsthandwerkerstand aufgestellt wird, sei derzeit in der Abstimmung mit dem städtischen Ordnungsamt und dem Kreisgesundheitsamt. Die zusätzliche Fläche im Kurpark wird vor allem benötigt, um Raum für Gastronomieangebote zu schaffen. So müssen etwa für Glühweinstände Aufenthaltsbereiche mit Sitzplätzen geschaffen werden, in denen die Nachverfolgbarkeit der Gäste gewährleistet ist.

Keine Eisbahn in diesem Jahr

Laut Beate Krämer hat dieser zusätzliche Platzbedarf eine schmerzliche Konsequenz. „Es wird diesmal keine Eisbahn auf dem Inowroclaw-Platz geben“, sagt die Staatsbad-Geschäftsführerin. Dieser Vorgang sei einzig der Corona-Krise geschuldet. Beate Krämer: „Vielleicht sieht 2021 schon wieder alles ganz anders aus und wir können – ohne Hygiene- und Abstandsregeln – erneut eine Eisbahn in das Weihnachtsmarktgeschehen integrieren.“

Das Beleuchtungskonzept für den Kurpark sei auf lange Sicht angelegt. „Wir haben die benötigten LED-Elemente selbst angeschafft und möchten sie natürlich in den nächsten Jahren weiter nutzen“, betont Beate Krämer. Bei den Beleuchtungselementen komme gelb-weißes und kalt-weißes Licht zum Einsatz. „Wir wollten eine schlichte Lösung, die zum Kurpark passt. Buntes Bling-Bling gehört für uns nicht dazu“, sagt die Staatsbad-Geschäftsführerin.

Programm auf einer Außenbühne oder an verschiedenen Orten in der Innenstadt wird es laut Beate Krämer in dieser Weihnachtsmarktsaison coronabedingt auch nicht geben: „Stattdessen empfehlen wir den Besuch unserer Veranstaltungen im Theater im Park.“