Vermisster Senior (81) tot aufgefunden

Bad Oeynhausen/Rheda Wiedenbrück (WB). Was befürchtet wurde, ist nun traurige Gewissheit. Der aus einer Rehaklinik in Bad Oeynhausen vermisste 81-jährige Senior ist tot. Sein Leichnam wurde am Mittwochvormittag im Bereich des Bahnhofes in Rheda-Wiedenbrück von Mitarbeitern einer in der Nähe ansässigen Firma an einer Gleisböschung liegend entdeckt.

Von Westfalen-Blatt