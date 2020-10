Corona-Abi und was dann?

Während einige ins Ausland gehen, um andere Länder und Kulturen zu entdecken, haben andere ihren Weg mit Blickrichtung auf einen Beruf gefunden, auch wenn die Pandemie viele Schritte nicht gerade leichter macht. Mitunter heißt es auch, einen Plan B zu entwickeln, Alternativen auszuloten, falls das Auslandsjahr doch nicht klappt oder das Studium nur online stattfinden kann. Ebenso spielt die Frage eine Rolle: ,,Wie halte ich das Risiko einer Ansteckung so gering wie möglich?’’

Ziel Tiermedizin

,Ich nehme mir gerne Sachen vor, die viel größer sind als ich“, sagt Maja Ramic (19). Sie sei ein sehr ehrgeiziger Mensch und stelle sich immer Großes vor, „auch wenn der Weg dahin nicht der kürzeste sein mag“. Die Abiturientin der Europaschule macht zurzeit eine Ausbildung als Tiermedizinische Fachangestellte in der Pferdeklinik Röntorf im Kalletal. In Zukunft möchte sie Tiermedizin studieren, um später eine eigene Praxis zu eröffnen, die neben der Behandlung von Pferden auch deren Reha anbietet.

Kaufmännische Ausbildung

Auch Besir Mahmudov (19) und Robin Kurt (19), Abiturienten der Europaschule, haben ein klares Bild von dem, was sie machen möchten. Besir Mahmudov hat eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse Bad Oeynhausen-­Porta Westfalica begonnen: ,,Ich möchte sie erfolgreich abschließen, mich weiterbilden, vielleicht ein Studium dranhängen.‘‘ Robin Kurt absolviert eine Ausbildung als E-Commerce-Kaufmann beim Unternehmen IVG (Kirchlengern). Er möchte seine Ausbildung beenden, gerne dort weiterarbeiten.

Au-Pair in England

Noch etwas unsicher ist sich Sina Schwirn (18), Abiturientin am IKG. Sie absolviert ein zehn­monatiges Au-­Pair in England, in der Nähe von Oxford. Sie weiß, dass sie auf jeden Fall studieren will, ob in Deutschland oder in den Niederlanden, sei noch unklar. Ihr derzeitiger Wunschstudiengang ist Psychologie. Sie wusste nach eigenem Bekunden schon vor dem Abitur, dass sie auf jeden Fall ins Ausland möchte, „um einmal etwas anderes zu sehen, und um sich eine kleine Auszeit vom Lernen zu nehmen.“ Sie hatte das Glück, dies trotz der Pandemie umsetzen zu können, auch wenn ihre Pläne zunächst anders aussahen. Eigentlich hatte sie vor, für einen längeren Zeitraum nach Amerika zu gehen. Doch dann hat sie durch „Au-­Pair World“ ihre jetzige Gastfamilie kennengelernt und sich im Februar entschieden, das Au-Pair in England zu machen.

Bundesfreiwilligendienst

Anders sieht es bei Milena Cordes, Abiturientin am IKG, aus. Sie hatte sich vorgenommen, ein dreimonatiges Au-­Pair in Spanien zu absolvieren und ein halbes Jahr in Neuseeland „Work & Travel“ zu machen. Durch Corona ist dies unmöglich. Sie sieht das inzwischen entspannt: „Aufgeschoben, ist nicht aufgehoben.‘‘ Sie appelliert an ihre Generation, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, „nur weil es einmal nicht sofort so klappt, wie erwartet. Es gebe viele Alternativen, so einen Bundesfreiwilligendienst, „den ich empfehlen kann“. Sie absolviert ihn im Offenen Ganztag an der Grundschule Rehme-­Oberbecksen. 2021 will sie ein Studium zum Grundschullehramt aufnehmen.

Schülerinteressen vertreten

Auch Maja Ramic wollte nach dem Abi für zwei Monate nach Spanien, England oder Island, um auf einer Pferdefarm zu arbeiten. Die Pandemie ließ dies nicht zu, so dass sie sich entschloss, ein zweimonatiges Praktikum bei ihrem jetzigen Arbeitgeber zu machen. Sie ist zudem in der Bezirkskreisschülervertretung des Kreises Minden-­Lübbecke im Vorstand und dort auch Gründungsmitglied. Zudem ist sie Schülersprecherin am Ems-Berufskolleg und im Vorstand der Schülervertretung OWL. So hat sie einen engen Draht zu den Lernenden. Sie weiß, dass die Zeit in der Pandemie nicht gerade leicht für sie ist. ,,Schüler fühlen sich oft benachteiligt, missverstanden und nicht respektiert in Zeiten der Pandemie.” Die Kommunikation in Zeiten von Corona sei nicht optimal, sagt die 19-­Jährige. „Selbst die Landesschüler-­Vertretung hat keine wirkliche Beachtung erfahren. Politiker und Lehrkräfte hätten nach ihren Erfahrungen oft über Punkte entschieden, „ohne die Schüler wirklich zu fragen, was sie davon halten“.

Stichwort Praktikum

Bei der Frage, was ihnen bei Berufs- oder Studienwahl geholfen habe, haben viele Schüler erklärt, dass Praktika eine wichtige Orientierung bieten. ,,Ganz klar hat mir das Praktikum am Anfang der Abiturzeit geholfen‘‘, sagt Besir Mahmudov. ,,Durch das in der Sparkasse konnte ich Einblicke ins Bankwesen bekommen und habe gemerkt, dass es mir Spaß macht, in dieser Branche tätig zu sein.“

Berufsziel korrigiert

Maja Ramic hat durch ihr Praktikum in der Grundschule festgestellt, dass der ehemalige Berufswunsch Grundschullehrerin nichts für sie ist. Dafür hat sie sich nun umso mehr auf ihre andere Option, die Tiermedizin, konzentriert: ,,Ich denke nicht, dass ich ohne die zusätzlichen drei Jahre des Abiturs diesen Weg gegangen wäre. Man hat die Zeit, Praktika zu absolvieren und Erfahrungen zu sammeln.“

Lehrerin statt Pfarrerin

Marieke Müller (18), Abiturientin am Gymnasium Warburg, macht aktuell ein Praktikum bei #Shedoesfuture, der gemeinnützigen Organisation für Mädchen in Bad Oeynhausen. Ihr Wunsch ist es, vom nächsten Jahr an Lehramt zu studieren. Bei ihrer Entscheidung hat ihr ebenfalls die Schule geholfen. ,,Eine Zeit lang dachte ich, dass ich Pfarrerin werden möchte. Doch dadurch, dass ich in der Schule bei vielen Konferenzen dabei war und vieles mitorganisieren konnte, entstand der Wunsch, Lehrerin zu werden.“ Sie hat sich mit einer ihrer Lehrerinnen zusammengesetzt und schnell gemerkt, dass sie sich künftig in der Schule sieht. Beeindruckt habe sie, dass Lehrkräfte viel mehr machen, als Unterricht zu geben. Dennoch stand für sie schon seit Monaten fest, ein Praktikum bei #Shedoesfuture zu machen. ,,#Shedoesfuture bestärkt junge Mädchen darin, sie selbst zu sein. Durch die vielen Projekte und Erfahrungen, die ich dort sammle, baue ich mir eine Brücke zum Einstieg in das Berufsleben auf. Ich lerne mich selber kennen und sammle Erfahrungen in allen möglichen Bereichen, sei es Marketing oder Eventmanagement. Diese Erfahrungen kann ich als Lehrerin umsetzen, so dass ich bestmöglich vorbereitet bin.”

Beratungsangebote

Doch nicht nur Praktika können bei der Entscheidung helfen. Milena Cordes wusste schon immer, welche berufliche Richtung sie einschlagen möchte, hatte immer einige Ideen im Kopf, war sich trotzdem aber noch unsicher. ,,Zu meinem 17. Geburtstag habe ich eine Berufsberatung geschenkt bekommen, die mich in meinen Ideen bestärkt hat.“

Robin Kurt ist sich sicher, dass jeder seinen Weg finden wird: ,,Wenn man nicht direkt seinen erhofften Studienplatz bekommt oder seine Pläne aufgrund von Corona ändern muss, sollte man sich nicht unterkriegen lassen. Praktika, ein FSJ oder Berufsbörsen sind wichtige und hilfreiche Erfahrungen zur Orientierung.“