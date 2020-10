Bad Oeynhausen (WB). Sieben Verletzte und fünf demolierte Autos sind die Bilanz von zwei Unfällen, die sich am Mittwoch in Bad Oeynhausen auf der A30 Richtung Hannover ereignet haben. Alle Personen erlitten leichte Verletzungen und mussten zu weiteren Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Von Louis Ruthe