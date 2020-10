Keine Anhörung zum Kiesabbau

Bad Oeynhausen (WB). Vergeblich hatte die Stadt vor dem Verwaltungsgericht Minden auf den Heilquellenschutz gepocht, um den Kiesabbau in Babbenhausen noch zu stoppen. Noch keine Entscheidungen seien aber zu Klagen privater Anlieger gefallen, hieß es. Nun hat die Bezirksregierung in einem Schreiben an das Gericht dargelegt, dass einer Anhörung betroffener Personen nicht stattgegeben werden müsse.

Von Wilhelm Adam