Tasche mit Brotdosen gestohlen

Bad Oeynhausen (WB). Unnötigen Ärger dürften zwei Autobesitzer am Donnerstagabend in Folge eines Autoaufbruchs am Apostelweg und an der Dehmer Straße verspürt haben. Als ein Mann nach einer Sportstunde zu seinem auf dem Parkplatz der Grundschule Eidinghausen abgestellten schwarzen Ford Focus zurückkehrte, bemerkte er gegen 20.40 Uhr, dass jemand die hintere Scheibe an der linken Fahrzeugseite eingeschlagen hatte. Das Auto hatte seit 19 Uhr an Ort und Stelle gestanden. Aus dem Inneren stahlen die Täter eine braune Aktentasche, in der sich unter anderem drei leere Brotdosen befanden.

Von Westfalen-Blatt