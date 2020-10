Graffiti: vom Kick zur Kunst

Das alles deutete sich keinesfalls an, als der gebürtige Afghane 2006 nach Bad Oeynhausen kam. Schnell fand er Heimat im Haus der Jugend, unter anderen zugewanderten Jugendlichen, mit denen er sich heute noch künstlerisch und sozial engagiert. „Freunde fürs Leben“, wie er sagt. Ein Sozialarbeiter ermunterte ihn schließlich, seiner Leidenschaft Ausdruck zu verleihen: Zwei besprühte Wände im Trainingsraum über vier mal acht Meter rechnen zu den frühen „Pieces“, wie die Graffiti-Bilder unter Insidern heißen; stumme Zeugen einer jungen Karriere. Bald darauf der Auftrag zur Gestaltung der rückwärtigen Fassade an der Grundschule Dehme: Fünf fröhliche Kindergesichter unterschiedlicher Nationalitäten schauen gemeinsam aus einem Fenster. „Wichtig war die Botschaft: Rassismus gibt’s hier nicht“, erläutert Reza Jaxon. Die Grundschülern haben sogar bei dem Wandbild mitgewirkt. „Die Kids waren total begeistert“, erinnert sich Jaxon.

Online-Tutorial

Diese Erfahrung kennt er auch aus Workshops, die er für das Projekt „Kulturrucksack“ in Bad Oeynhausen veranstaltet, von den Ferienspielen oder freien Tutorials, die der junge Künstler organisiert. „Bevor es durch die Corona-Schutzmaßnahmen Auftragseinbrüche gab, hatte ich pro Monat mindestens eine Art-Aktion“, sagt er. Die brauche er auch, um die enormen Vorlaufkosten für Farben und Pinsel, für Schablonen und Collage-Material wieder einzuspielen, fügt er hinzu. Doch das ist offenbar derzeit nicht so einfach: „Ein großer Auftrag der Landesarbeitsgemeinschaft Kunst und Medien ist mir weggebrochen“, bedauert er. Zwar hat er kurzerhand auf ein Online-Tutorial umgestellt, aber das reicht finanziell nicht. Sein neuer Plan: Jaxon möchte ein kleines Atelier mieten, dort eine Siebdruckmaschine zur Reproduktion installieren und über eine eigene Website Kunst verkaufen. „Man muss neue Wege suchen, um in der Krise im Geschäft zu bleiben“, ist er überzeugt. Dabei helfen ihm die Ausstellungen, die er in Ostwestfalen schon gehabt hat: Viele Objekte warten noch auf Käufer. „Da ist das Internet eine gute Plattform“, sagt Jaxon. Umso wichtiger ist ihm, dass er sich als „ernsthaft Kunstschaffender“ von den „Thriller-Typen“ abgrenzt, die den guten Ruf der Spray-Art gefährden: „Beim Graffiti-Design muss man genauso Gestaltungsregeln beachten wie in der Malerei. Proportionen, Harmonien von Form und Farbe, die Wirkung des Ensembles“, erläutert der Künstler. „Einfach Rumsprühen“ sei keine Kunst, meistens sogar destruktiv. Weil er das „total uncool“ findet, setzt sich Reza Jaxon unter anderem dafür ein, dass öffentlicher Raum gepflegt wird und sauber bleibt – so bei der Vatertags-Aufräumaktion der Stadt.

„Kunst soll Freude machen“

„Kunst soll uns Freude machen“, ist er überzeugt. „Und sie soll die Menschen zusammenhalten, nicht auseinanderbringen“. Auch deshalb hat er „null Toleranz“ für Art-Aktivisten. „Aber ein großes Herz für Kids, die echte Graffiti von mir lernen möchten.“ Kategorie: „Nachwuchs “

