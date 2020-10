Corona verlangt Vielseitigkeit

„Die Harfenmusik ist äußerst vielseitig“, erläutert die studierte Musikerin, die zuletzt an der Hochschule Detmold in Musikpädagogik und Orchestermusik ihren Abschluss gemacht hat. „Von der Folklore bis zur Kammermusik gibt es reichlich Musikliteratur für Harfe“, sagt sie. Umsetzen kann sie das selbstverständlich auch alles: Keltische Traditionals spielt Lydie Römisch genauso gern wie barocke oder romantische Werke, Händel oder Saint-Saens, und sie ist auch aufgeschlossen für zeitgenössische Stücke.

Gast bei Festivals

Solo-Harfenistin bei den Bielefelder Philharmonikern, das war ihre erste Station im Anschluss an ihr Master-Studium. Fast ein Jahr war sie dort. „Danach habe ich mich freiberuflich auf den Weg gemacht, um mit eigenem Repertoire Konzerte so zu gestalten, wie es sich für mich passend anfühlte“, erzählt die 38-Jährige. Fortan nahm sie teil an Festivals und Schlosskonzerten, wurde für Veranstaltungen in Deutschland, Frankreich, in Polen und in der Schweiz gebucht. „Die Engagements waren bis zum Corona-Einbruch immer stabil und attraktiv“, fasst sie zusammen.

Gut vernetzt

Die mehrfach ausgezeichnete Solistin ist gut vernetzt. Ihr Terminkalender weist jährlich rund 30 Konzerte im In- und Ausland aus. Und das funktionierte sogar mit den Familienpflichten. „Zeitweise ist meine Schwiegermutter mitgereist, und ich bin sehr dankbar, dass sie bei Auftritten die Kinder betreut hat“, erzählt die Musikerin. Beispielsweise zu Gastspielen im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie oder vor dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. „Bei einer CD-Produktion für das Deutschlandradio in Köln hat mein jüngstes Kind im Dirigenten-Zimmer gewartet“, blickt sie schmunzelnd zurück. Überhaupt sind Kinder und Musik für sie untrennbar verbunden. „Ich finde es eine schöne Bestätigung, wenn ich musiziere, dass die Kinder dazu tanzen möchten“, freut sich Lydie Römisch, die sich auch musikpädagogisch engagiert. Mit Erfolg: Die jüngste Harfenistin in der Familie Römisch ist gerade mal fünf Jahre alt.

Hauskonzerte

Vor diesem Hintergrund setzt die erfahrene Musikerin jetzt auch einen neuen Schwerpunkt in ihrer Arbeit: „Ich möchte in meinem Programm die Menschen durch ein buntes, persönliches Repertoire tief berühren“, beschreibt sie ein Konzept, das auf Hauskonzerte, Auftritte bei festlichen Familienfeiern wie Hochzeiten oder auf regionale Festivals setzt. Musik in Gottesdiensten oder die atmosphärische Begleitung von Lesungen – auch mit diesen Bausteinen will Lydie Römisch künftig „unmittelbar und ganz direkt“ die Harfe erlebbar machen.

Mehr Familienpflichten

Der Grund liegt nicht nur in zunehmenden Familienpflichten, auch in Einbrüchen, die sie durch den coronabedingten Wegfall von Engagements hinnehmen musste. „Wenn man den Mut hat, sich breiter aufzustellen, ist man nicht so abhängig von großen Events“, sagt sie. Dafür muss sie jedoch zunächst einmal finanziell in Vorleistung gehen. „Ich werde zusätzliche Instrumente und Technik anschaffen, um Konzerte im Freien und bei größeren Abständen spielen zu können“, sagt sie. Denn die teure und empfindliche Doppelpedalharfe sei eher für den Konzertsaal als für die Gartenlaube geschaffen.

