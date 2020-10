Weihnachtsmarkt ist abgesagt

Bad Oeynhausen (WB). Es sollte ein Lichtblick in stürmischen Zeiten werden. Bis zuletzt arbeitete die Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH an einem Konzept, den Weihnachtsmarkt trotz Pandemie durchzuführen. Erstmals sollte er auf den Kurpark ausgedehnt werden, um Abstände einzuhalten. Doch die rasante Entwicklung des Infektionsgeschehens und die nun damit einhergehenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens sorgen für ein Ende der Planungen, auch in der Kurstadt. Der Weihnachtsmarkt kann nicht stattfinden.

Von Westfalen-Blatt