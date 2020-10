In behutsamen Worten

Bad Oeynhausen (WB). Wieder einmal treffen aktuelle politische Entscheidungen die Kulturschaffenden besonders hart: Vorübergehend müssen unter anderem Theaterbetriebe von nächster Woche an erneut schließen. Umso mehr konnte das Publikum im Theater im Park am Mittwochabend die zunächst letzte Vorstellung genießen: eine bewegende Lesung über zwei alternde Menschen, die Freundschaft, Liebe und am Ende auch sich selbst neu finden.