„Grüne“ Logistikhallen statt Holzfabrik

Bad Oeynhausen (WB). Seit Jahren stehen die Hallen der ehemaligen Holzhandlung Landré und Bartels an der Weser leer. Nun soll auf dem Gelände, das durch den Fährweg geteilt wird, etwas Neues entstehen. Logistikunternehmer Lars Hölkemeier hat das Grundstück in diesem Sommer von der Familie Borchers erworben. In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung (ASE) am Donnerstagabend haben die Mitglieder mit der Abänderung des Flächennutzungs- sowie Bebauungsplanes den Weg für einen Neubau frei gemacht. Der Unternehmer aus Vlotho plant mit einer Investition im unteren zweistelligen Millionenbereich zwei neue Lagerhallen für sogenannte Kontraktlogistik.

Von Louis Ruthe