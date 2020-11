„Ich fühle mich gut vorbereitet“

Bad Oeynhausen (WB). Mitten in der Corona-Krise beginnt an diesem Montag die Arbeit im Rathaus für den neuen Bad Oeynhausener Bürgermeister Lars Bökenkröger (CDU). Der 46-Jährige, der in Oberbecksen lebt, hatte am 27. September die Stichwahl gewonnen und löst Achim Wilmsmeier ab. Am Mittwochabend wird Lars Bökenkröger in der ersten Sitzung des neuen Stadtrates im Amt vereidigt. Vor seinem Dienstbeginn beantwortet er im Interview die Fragen von Redaktionsleiter Claus Brand.

Von Westfalen-Blatt