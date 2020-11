Neue Superintendentin gewählt

Mitbewerber Lars Kunkel aus der Bad Oeynhausener Altstadtgemeinde hatte in diesem finalen Wahlgang 25 Stimmen erhalten. Wäre die Wahl in dieser Abstimmungsrunde nicht mit der erforderlichen Stimmenzahl erfolgt, wäre das gesamte Wahlverfahren an den Nominierungsausschuss für die Superintendenwahl zurückgegangen. Dann hätte man zur Wahl des Superintendenten einen Neustart auf den Weg bringen müssen.

Bei vorherigen Wahlgängen hatte Lars Kunkel in absoluter Zahl sogar mehr Stimmen als seine Mitbeweberin erhalten, nicht aber die notwendige Zahl von 37 Stimmen für eine Wahl zum Superintendenten. Bevor die Wahl startete, hatten sich beide Bewerber für das Amt im Zuge der im Internet gestreamten Synode noch einmal den Wahlberechtigten vorgestellt, jeweils auf zehn Minuten begrenzt. Mehrfach unterbrach der Superintendent zwischenzeitlich den Wahlvorgang, auch um mit den beiden Bewerbern zu sprechen.

Dorothea Goudefroy nahm die Wahl nach dem siebten Durchgang an. Auch mit Blick auf das denkbar knappe Ergebnis bedankte sie sich bei Mitbewerber Lars Kunkel für den fairen Wettbewerb im Vorfeld des Wahltags. Sie hoffe auf eine gute Zusammenarbeit. Der scheidende Superintendent bedankte sich bei dem Seelsorger aus der Altstadt-Gemeinde ausdrücklich für seine Kandidatur, dafür zur Verfügung gestanden zu haben, und auch dafür, wie er sich eingebracht habe.

Ursprünglich war geplant, die Synode als Präsenzveranstaltung im Wasserschloss Ovelgönne in Bad Oeynhausen-Eidinghausen unter Beachtung aller notwendigen Hygienevorschriften auszurichten. Die zugespitzte Corona-Lage hat diese Pläne durchkreuzt. Formal war nach einer vorausgehenden Beratung mit den Synodalen schließlich vom Kreissynodal-Vorstand im Vorfeld der Veranstaltung der Beschluss gefasst worden, die Synode digital auszurichten, inklusive der Superintendenten-Wahl.

Der Kirchenkreis Vlotho hat mit dieser Form der digitalen Abstimmung für sich Neuland betreten. Zuvor gab es schon Beispiele, wo es genau so funktioniert hat. Mitte September hatte die Synode des Kirchenkreises Dortmund ebenfalls eine Superintendenten-Wahl so durchgeführt.