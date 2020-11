Am 18. Geburtstag Flucht vor der Polizei

Besonders negativ fiel laut Polizei ein Bad Oeynhausener (18) auf, als er nachmittags auf der Weserstraße in Bad Oeynhausen in einem Tempo-30-Bereich mit Tempo 45 gemessen wurde. Anstatt anzuhalten, missachtete er die Anhaltezeichen, umfuhr die Kontrollstelle, beschleunigte den BMW-Geländewagen rasant und flüchtete. Wenig später wurde er eineinhalb Kilometer entfernt in einer Seitenstraße – als er gerade zu Fuß weiter fliehen wollte – gestellt. Der Grund dafür stellte sich schnell heraus: Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Tag wird ihm lange in Erinnerung bleiben: Es war sein 18. Geburtstag. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Auch die Fahrzeughalterin wurde mit einer Strafanzeige belegt.

160 Euro Geldstrafe

Bereits gegen 14.20 Uhr passierte der Fahrer eines mit Fahrgästen besetzten Busses die Messstelle mit 17 Stundenkilometern Geschwindigkeitsüberschreitung. Aufgrund der Passagiere erhöht sich die Strafzumessung. Demnach erwartet den Mindener eine Geldstrafe von 160 Euro, plus Verfahrenskosten. Ferner wird ein Punkt in Flensburg eingetragen. Um 18.40 Uhr fiel auf der Blücherstraße in Bad Oeynhausen, nahe der Polizeiwache, ein Mercedes-Fahrer (20) auf. Im Rahmen der Kontrolle bemerkten die Beamten Marihuanageruch aus dem Auto heraus. Bei dem Bad Oeynhausener zeigten sich körperliche Auffälligkeiten, die auf Betäubungsmittelkonsum hindeuteten. Der Verdacht bestätigte sich. Die Beamten fanden im Auto Betäubungsmittel. Ein Drogenvortest schlug positiv an. Es folgte eine Blutprobe. Neben einem Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln erwartet den Mann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit samt 500 Euro Bußgeld und ein einmonatiges Fahrverbot. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.