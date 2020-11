Auseinandersetzung im Kurpark

Eindeutig waren für das Gericht die Vergehen, für die sich der 33-jährige Beschuldigte verantworten musste, so dass selbst die Verteidigung auf die Anhörung der sechs geladenen Zeugen verzichtete. Nachdem ihn die Angestellte an einem Juninachmittag dieses Jahres auf ein für den Kurpark geltendes Alkoholverbot hingewiesen hatte, attackierte sie der Mann nicht nur verbal. „Ich bringe Dich um“, war nur eine seiner Drohungen, die er dabei ausstieß und zugleich vor der Frau eine Bierflasche auf dem Boden zertrümmerte. Anschließend wurde bei dem Mann auch ein Messer sichergestellt. Zudem war er am selben Tag von der Polizei in der Innenstadt mit etwa vier Gramm Betäubungsmitteln erwischt worden.

Mit Marihuana aufgegriffen

Schon einmal hatten ihn Beamte in Löhne nur wenige Tage zuvor mit mehr als einem Gramm Marihuana und Amphetaminen aufgegriffen, wie das Gericht feststellte. Dies war für die Verfahrensbeteiligten ebenso unstrittig wie ein Diebstahl eines Hometrainers aus einem Löhner Wohnhaus.

Doch wie waren diese Taten zu bestrafen? „Seit langem besteht die Betäubungsmittelproblematik“, erklärte die Verteidigerin und nur durch diese seien die Straftaten zu erklären. Dies wollte sie als „erheblichen Unterschied“ im Vergleich zu krimineller Energie verstanden wissen, von welcher bei dem Mann keine Rede sein könne. Seine Taten „beruhen auf einer Erkrankung“, betonte die Juristin. „Sucht ist eine Erkrankung.“

Arbeit gefunden

Zudem habe der Beschuldigte eine Arbeit gefunden, „die ihm sehr viel bedeutet“ und er wisse, dass er seine Sucht „in den Griff kriegen“ müsse, da es „sonst mit seinem Leben schwierig wird.“ Zudem habe er die Zusammenarbeit mit einer Suchtberatungsstelle begonnen.

Eine Suchterkrankung sei bei ihm zweifellos vorhanden, bescheinigte auch Amtsrichter Dr. Cornelius dem Angeklagten. „Wir haben eine weitere Begleitung vereinbart“, las er aus einer Bescheinigung der Beratungsstelle aus dem November vor. Doch dies allein reiche nicht, „da müssen Sie schon weitergehen.“

Strafe ohne Bewährung

Die Staatsanwältin forderte für den Mann, der in der „Haft erfahren“ sei, eine Gefängnisstrafe von zehn Monaten, auch mit Blick auf zuvor ausgesprochene Bewährungsstrafen. Acht Monate Haft ohne Bewährung verhängte Amtsrichter Dr. Cornelius gegen den Mann, auch mit Hinblick auf das Bundeszentralregister, das ihm unter anderem fünf Strafen unter Bewährungsauflagen bescheinigt.

Es gehe daher bei dem zu verhandelnden Strafmaß „um eine vorsätzliche Tat unter laufender Bewährung“, machte Dr. Cornelius dem Beschuldigten klar und wertete vor allem die Aussetzer des Mannes im Kurpark als „ziemlich massiv. Sie haben der Frau einen unglaublichen Schrecken eingejagt.“ Damit widersprach der Richter zwar ausdrücklich dem Antrag der Verteidigung, die Strafe noch einmal zur Bewährung auszusetzen, kam ihr aber in einem Punkt entgegen. Selbstverständlich könne die Haftstrafe so lange ausgesetzt werden, bis ein weiteres Berufungsverfahren endgültig darüber entschieden habe, sagte Dr. Cornelius. In der Zwischenzeit habe der Angeklagte ausgiebig Gelegenheit, zu seinen Gunsten glaubhaft „nachzulegen.“