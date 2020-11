Transplantation trotz verschiedener Blutgruppen

„Generell gilt für Spenderherzen, dass sie die gleiche Blutgruppe haben müssen wie der Empfänger, weil sie sonst sofort abgestoßen werden“, sagt der Kinderarzt und Kinderkardiologe. „Man weiß aber, dass bei Patienten unter zwei Jahren die Blutgruppe noch nicht so manifestiert ist und Kinder bei entsprechender Behandlung auch ein Herz einer fremden Blutgruppe akzeptieren.“ Das werde schon in anderen Kliniken gemacht, und er sehe in Bad Oeynhausen gute Voraussetzungen, das Verfahren auch hier zu etablieren. „Man braucht ein gutes Labor und Institut für Transfusionsmedizin, weil diese Kinder vor, während und nach dem Eingriff eine spezielle Versorgung brauchen. Und die können wir in Oeynhausen sicherstellen.“ Mit der Möglichkeit, blutgruppenübergreifend zu transplantieren, steige das Organ-Angebot, sagt Prof Schubert. „Und das wird manches Kind retten.“

Noch immer kommt durchschnittlich jedes 100. Baby mit einem Herzfehler zur Welt – es ist der häufigste angeborene Defekt. „Aber Kinderkardiologie und Kinderherzchirurgie haben große Fortschritte gemacht. Es überleben mehr Kinder als früher, und oft können wir ihnen mit einem Katheter minimalinvasiv helfen, also ohne den Brustkorb zu öffnen.“ So sei erst vor einigen Tagen zum ersten Mal in Bad Oeynhausen einem jungen Patienten eine spezielle Herzklappe eingesetzt worden, die man mit einem Katheter durch die Leiste ins Herz geschoben habe. Andere minimalinvasive Eingriffe gehörten dagegen schon lange zum Standard. So würden heute mehr als 80 Prozent aller Vorhofseptumdefekte (eine Fehlbildung, bei der die Herzscheidewand der Vorhöfe ein Loch hat) mit Hilfe eines Schirmchens verschlossen, das mit einem Katheter platziert werde. „Aber es gibt auch Situationen, in denen eine Operation für das Kind besser ist. Das entscheiden wir von Fall zu Fall.“

Mehr als 200.000 Menschen lebten in Deutschland mit einem angeborenen Herzfehler, sagt Prof. Schubert. „Manche konnten nach der Geburt mit einer Operation geheilt werden, andere brauchen ihr Leben lang Nachsorge.“ Deshalb betreut die Kinderherzklinik Säuglinge, die erst Minuten alt sind, aber auch Erwachsene.

Bei den Patienten, die mit einem Spenderherz leben, möchte Prof. Schubert das fremde Organ so lange wie möglich in einem guten Zustand erhalten und hat deshalb eine weitere Neuerung eingeführt: „Trotz Medikamenten gibt es immer Abstoßungsreaktionen gegen das fremde Herz. Die führen im Laufe der Jahre dazu, dass sich die Wände der Herzkranzgefäße verdicken, was die Haltbarkeit des Organs begrenzt." Um rechtzeitig gegenzusteuern, blicke man seit drei Monaten bei jedem Check Up, zu dem ein Transplantierter komme, mit einem Katheter in die Blutgefäße des Herzens. „Und wenn wir Auffälligkeiten sehen, können wir sofort mit Medikamenten eingreifen.“ Mit den bisherigen Methoden, etwa Ultraschall oder radiologischen Untersuchungen, würden solche Schädigungen erst später auffallen.

Bei allen Plänen, bei allem Elan – Pflegekräfte herbeizaubern kann auch der neue Chef nicht. „Von unseren knapp 50 Betten können wir aktuell nur zwei Drittel belegen.“ Dabei sei die Arbeit mit Kindern für viele Krankenschwestern so erfüllend, dass sie gar nichts anderes machen wollten, sagt der Arzt. Wie das Problem zu lösen ist, weiß auch er nicht. Die Generalisierung der Pflegeausbildung, die seit Januar keine Spezialisierung mehr erlaubt sondern Kranken-, Alten- und Kinderkrankenpflege zusammenfasst, sieht er jedenfalls als kontraproduktiv. Prof. Schubert: „Man muss die Kinderkrankenpflege dringend wieder mehr fördern.“