Hilfe auch im Corona-Jahr

Die Entwicklung, im Rahmen der Weihnachtsaktion nicht nach Ribnita reisen zu können, stimmt Ernst-Ludwig Homann traurig. „Das ist immer eine große Sache für die Kinder, die mit viel Freude verbunden ist“, beschreibt der Organisator der Moldawien-Hilfe das bei vielen Besuchen dort Erlebte. Nach dem gemeinsamen Gottesdienst, an dem in den Vorjahren zahlreiche Kinder teilnahmen, und der jeweils gespickt war mit Präsentationen und Vorführungen, wurden traditionell die Weihnachtspäckchen aus der Aktion verteilt und ausgepackt – nicht wie bei uns am 24. Dezember, sondern zum orthodoxen Weihnachtsfest am 6. Januar.

Kleines Trostpflaster

Auf dem Laptop von Ernst-Ludwig Homann finden sich zahlreiche Bilder aus den Vorjahren von Kindern, die freudestrahlend ein Paket in Em­pfang nehmen. Der Bad Oeynhausener ist sich sicher, dass er als kleines Trostpflaster von der begleitenden Organisation vor Ort auch dieses Jahr Fotos von der Verteilung der Pakete erhalten wird.

Stolze Spendensumme

Seit etwa 20 Jahren arbeitet die Moldawien-Hilfe der evangelischen Kirchengemeinde Bergkirchen mit dem Hilfswerk Swet um Missionsleiter Alexander Panchina zusammen. Noch bis vor zwei Jahren war es so, dass Privatpersonen die Pakete selbst zusammenstellen und für den Transport abgeben konnten. Im Jahr 2019 hatten sich die Organisatoren dann aber dazu entschlossen, nur noch Geldspenden zu sammeln und diese an das Hilfswerk weiterzugeben, das mit dem Geld vor Ort für die Bestückung der Pakete einkauft. 14.000 Euro waren im vergangenen Jahr insgesamt zusammengekommen. Eine Summe, mit der der Inhalt für etwa 1500 Päckchen gekauft werden konnte. Darin enthalten sind neben Hygieneartikeln, wie Zahnbürste und Zahnpasta, auch Schokoladencreme oder Spielwaren. „Ein Teddy ist eigentlich immer mit drin“, sagt Ernst-Ludwig Homann. Aber nicht nur die Kinder werden zum Fest mit Geschenken bedacht, auch im Altenheim ist die Freude über die Pakete riesig, wie Homann berichtet. Statt Spielsachen würden sich die Senioren beispielsweise über Strümpfe freuen.

Kontakt mit Missionsleiter

Der Organisator rechnet allerdings nicht damit, die Spendensumme des vergangenen Jahres zu toppen. „Nicht nur das Land trifft Corona schwer, auch die Arbeit der Mission leidet darunter“, bedauert der Bad Oeynhausener. Etwa alle acht Tage telefoniert der Bergkirchener mit Missionsleiter Alexander Panchina.

Baumaterial geliefert

Trotz Pandemie und Teil-Lockdown konnten zuletzt zwei Hilfsgütertransporte aus der Kurstadt realisiert werden: Neben einem Lkw mit 4000 Paar Schuhen wurde auch Baumaterial, das aus dem Abriss des Gemeindehauses Wulferdingsen resultiert, nach Ribnita gebracht. „Fenster oder Heizungen können zum Beispiel für den geplanten Bau eines Kinderhauses weitergenutzt werden“, erläutert Ernst-Ludwig Homann.

Erster Besuch vor 30 Jahren

Seit seinem ersten Besuch vor 30 Jahren habe sich in Moldawien schon viel verändert: „Damals war vieles defekt.“ Stadt und Umgebung hätten einen eher trüben Eindruck gemacht. Jetzt wirke vieles aufgeräumter, Häuser wurden gestrichen, es gebe mehr Indus­trie – und es zeichne sich insgesamt ein helleres Bild. Dennoch sei man noch nicht am Ziel angekommen: „Die Schere zwischen Arm und Reich ist sehr groß“, sagt Ernst-Ludwig Homann, der unter anderem für sein ehrenamtliches Engagement für die Moldawien-Hilfe vor drei Jahren das Bundesverdienstkreuz erhalten hat.

Die Kontonummer des Spendenkontos für die Moldawien-Hilfe ist entweder bei Ernst-Ludwig Homann, Telefon 05734/7458, im Pfarrbüro, Telefon 05734/2215, oder per E-Mail an ek-bergkirchen@t-online.de erhältlich.