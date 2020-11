„Das wird natürlich ein Chaos geben“

Ihn tröstet etwas, dass in der ersten Januarwoche 2021 viele Firmen auf beiden Seiten des Ärmelkanals Betriebsferien machen werden, so dass mit geringeren Mengen an Fracht zu rechnen sei. Gewöhnlich schickt Kottmeyer, Herr einer Flotte von 200 „ziehenden Einheiten“, zehn bis 15 Lkw am Tag durch den Eurotunnel nach Großbritannien.

Zwischen Calais und Dover

Täglich sind Tausende Lastwagen zwischen Calais und Dover unterwegs. Kottmeyer sagt, er wisse nicht, wie die britische Seite nach der Ankunft in England mit diesen Mengen von Lkw umgehen wolle, die eigentlich sofort in Dover vom Zoll abgefertigt werden müssten. Dort gebe es aber noch nicht einmal Stellplätze für Fahrzeuge, sagt der 58-Jährige. Überall im Hafengebiet herrsche Halteverbot.

Die deutsche Seite sieht der Spediteur dagegen gut vorbereitet. Die so genannten Verlader (also die Produzenten, deren Ware Kottmeyer nach England liefert) hätten sich zusammen mit den Speditionen und den Zollagenten auf die Papierflüsse und die Abläufe vorbereitet. Bei vielen Firmen gebe es große Erfahrung mit dem Export in Drittländer, zolltechnisch lasse sich das machen.

IT-System fehlt

Bei den Briten fehle es dagegen auch noch am zugesagten IT-System, das schon 2019 funktionieren sollte. Unter Umständen liegt das daran, dass immer noch das Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU ausgearbeitet wird. Aber allmählich drängt die Zeit für all diejenigen, die in der Praxis mit der Logistik zwischen der Insel und dem Kontinent beschäftigt sind.

Gedacht sei der Ablauf so, sagt Kottmeyer, dass jede Lieferung eine „Master Registration Number“ bekomme, die auch zugelassene Absender, also große Kunden des Spediteurs, vergeben dürften. Diese Nummer begleite die Ware dann bis zum Adressaten auf der anderen Seite des Kanals. Der Lkw-Fahrer und die Ware, die er transportiere, werden unterwegs immer wieder mit dieser Nummer registriert, ebenso bei der Ankunft.

Zollabfertigung nur in Häfen

Der Rückweg mit Fracht sei komplizierter. Zollabfertigung gebe es praktisch nur in den Häfen, so Kottmeyer. Doch wer in England mit Fracht unterwegs sei und auf der Autobahn ohne notwendige Zollpapiere angetroffen werde, müsse mit empfindlichen Strafen rechnen. So geht der Speditionsunternehmer davon aus, verstärkt Leerfahrten auf dem Rückweg durchzuführen. Ohnehin werde aber mehr Ware nach Großbritannien exportiert, als zurück in die EU gelange. Und welche Firma in Deutschland verlasse sich angesichts der jetzt drohenden Engpässe darauf, nach dem 1. Januar noch pünktlich von der Insel beliefert zu werden?

Kottmeyer geht davon aus, dass das Großbritannien-Geschäft nach dem Brexit nur noch von großen Speditionen mit Spezialkenntnissen durchgeführt werde. Dazu zählt er auch sein eigenes Unternehmen. Es mache keinen Sinn, dass sich eine Firma für geringe Frachtumfänge in diese schwierigen Abläufe einarbeite.

Umzäunte Parkplätze

Für die Anfahrt nach England setzt die Firma Kottmeyer auf den Eurotunnel. Das gehe schneller, sei sturmsicher und es gebe eine Vereinbarung über eine tägliche Menge an Fahrten. „Dann werden wir auch mitgenommen, wenn der Andrang größer ist, weil beispielsweise Fähren ausfallen“, sagt Kottmeyer. Probleme bereiteten allerdings seit einiger Zeit wieder die Versuche von Migranten, auf den Lkw illegal von Calais aus nach Großbritannien zu gelangen. Deshalb gelte für die Fahrer die Anweisung, schon ab Antwerpen nur noch im Notfall zu halten. Kurz vor dem Eurotunnel gebe es dann umzäunte Parkplätze.

Erwartet Kottmeyer noch Nachbesserungen der Briten bis Jahresende? „Nein, im Zweifel winken sie alle Lkw, die in Dover ankommen, erst einmal durch“, sagt Horst Kottmeyer. Sonst sei mit kilometerlangen Staus zu rechnen.

Logistik und Corona

„Glücklicherweise gab es bei uns erst eine Corona-Infektion, und zu dieser Ansteckung ist es im Familienkreis des Mitarbeiters gekommen“, sagt Horst Kottmeyer. Ganz abgesehen vom notwendigen Hygienekonzept des Unternehmens sieht Kottmeyer Lkw-Fahrer generell als weniger gefährdet an. Sie hätten wenig Kontakt zu Menschen und könnten selbst bei Übernachtungen im In- und Ausland auf die Möglichkeiten ihres Lkw zurückgreifen. Anders sieht es bei Nutzung des Eurotunnels aus, hier müssten die Fahrer den Wagen verlassen und würden mit Kleinbussen zu speziellen Waggons des Tunnelzugs gebracht. Aber in den Kleinbussen würden wesentlich weniger Plätze als bisher besetzt, und größerer Abstand gelte auch bei den Sitzplätzen in den Zügen, so Kottmeyer.

Zur Person

Horst Kottmeyer leitet zusammen mit seiner Frau Bettina die gleichnamige Spedition in Bad Oeynhausen mit insgesamt etwa 340 Mitarbeitern und 200 „ziehenden Einheiten“. Der 58-jährige führt das Familienunternehmen in dritter Generation, die vierte ist mit dem erwachsenen Sohn bereits im Unternehmen tätig. Kottmeyer ist im Aufsichtsrat des Bundesverbands Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) und auf Landesverbandsebene Vorsitzender des Verbandes Verkehrswirtschaft und Logistik NRW. Das Unternehmen mit Sitz an der Brückenstraße und weiteren Standorten in Hamburg und Recklinghausen ist spezialisiert auf Transporte im Binnenverkehr sowie in die Niederlande, nach Belgien, Großbritannien sowie Italien.