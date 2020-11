„Ich bitte um Entschuldigung“, las gleich zu Beginn des Prozesses der Verteidiger aus einem Schreiben des 32-Jährigen an die Stadt Bad Oeynhausen vor. „Wenn ich daran denke, dass das jemand wieder von Hand entfernen muss, fühle ich mich schlecht.“ Sehr unangenehm sei dies für ihn „und ich schäme mich dafür.“ Zudem beteuerte der Mann, dass er in Zukunft „die Finger von Sprühdosen lassen werde.“ Schon einmal war der Mann in Süddeutschland wegen Sachbeschädigung verurteilt worden, da er einen Zug mit Farben beschmiert hatte, wie das Amtsgericht feststellte.

Freiwillig Müll eingesammelt

„Er hat Buße getan“, betonte der Verteidiger in Bezug auf den Brückenpfeiler an der Werre und er habe auch „körperlich gemerkt: So geht es nicht.“ Als „einmaligen Vorgang“ wertete auch Amtsrichter Dr. Cornelius die Tatsache, dass sich der Mann nach seiner Tat bereits bei der Stadt Bad Oeynhausen gemeldet und mehrere Stunden illegal abgelagerten Müll aufgesammelt habe. Es sei „das erste Mal, dass das vorkommt“, dass sich jemand in dieser Form einsichtig gezeigt habe.

Aber „ganz spontan ist das nicht, wenn man im Kanu fährt und Sprühflaschen dabei hat“, hielt der Richter dem Angeklagten vor. Von einer „Bierlaune“ könne daher keine Rede sein. Der 32-Jährige hatte im Sommer vergangenen Jahres mit seinem Kanu an dem Brückenpfeiler angehalten und diesen mit Farbe besprüht „und sich auch noch von Leuten beobachten lassen“, wie Richter Dr. Cornelius betonte. Nicht nur Passanten hätten den Mann angesprochen und seien von ihm angepöbelt worden. Auch Bewohner eines nahe gelegenen Hauses hätten die Tat beobachtet und die Polizei verständigt. Diese nahm den Mann fest, der seinerzeit eine Perücke trug.

Sachbeschädigung

Als „spontane Aktion“ an einer Stelle, „die bereits angemalt war“, hatte zuvor der Verteidiger die Tat seines Mandanten darzustellen versucht, „auch wenn wir mit dem Antrag auf Einstellung des Verfahrens wohl auf verlorenem Posten stehen.“ So sah das auch Amtsrichter Dr. Cornelius. 50 Tagessätze zu 40 Euro wegen Sachbeschädigung verhängte er als Geldstrafe für den Angeklagten. Zudem muss dieser für die Kosten des Verfahrens aufkommen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.