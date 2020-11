Lesestoff für die nasskalte Jahreszeit

Anette Gohlke aus der Bad Oeynhausener Buchhandlung Scherer bemerkt, dass Literatur gerade gut vom Tagesgeschehen ablenken kann. „Neben Krimis und Wohlfühlbüchern laufen Klassiker gerade sehr gut“, sagt sie. „Das sind jene Bücher, die man irgendwann einmal lesen will – und jetzt endlich findet man die Zeit dafür.“ Trotz nur digitaler Buchmesse in Frankfurt seien auch Bücher aus dem Gastland Kanada sehr gefragt.

Auch Frauke Fuhrmann von der Löhner Buchhandlung Dehne weiß: „Mord und Totschlag werden in Coronazeiten immer noch gerne gelesen.“ Auch sie bemerkt eine neue Affinität zu Klassikern, besonders „Die Pest“ von Albert Camus sei gefragt. „Fortsetzungen und Reihen sind ebenfalls beliebt, vielleicht, weil sie ein wenig Beständigkeit bieten“, sagt Frauke Fuhrmann.

Die Löhner Kollegen vom „Haus der Bücher“ haben anders als im Frühjahr weiterhin geöffnet. „Mit Maske und Abstand funktioniert das alles gut“, sagt Inhaber Björn Schütte. Auch Anette Gohlke ist darüber erfreut. „Wir bieten natürlich weiterhin Onlineversand an, aber der Austausch mit unseren Kundinnen und Kunden ist unersetzlich.“

„Das Haus der Frauen“ von Laetitia Colombani empfiehlt Frauke Fuhrmann derzeit gerne. Nach dem Erfolgsroman „Der Zopf“ widmet sich die französische Autorin der Entstehung und Geschichte des Frauenhauses in Paris. „Die ehemals erfolgreiche Anwältin Soléne landet hier nach einem Zusammenbruch und schreibt im Auftrag der Bewohnerinnen Briefe in alle Welt“, sagt Fuhrmann. „Ein berührender und lehrreicher Roman.“

Hartwig Rösche von der Buchhandlung Scherer wähnte „Im Bereich einer Nacht“ bereits als vergriffen, doch er konnte einige letzte Exemplare direkt vom Verlag ergattern. „Der Roman von Jean Cayrol ist poetische Prosa voller Sätze, die in Stein gemeißelt gehören“, so Rösche. Ein junger Mann reist darin von Paris in die Heimat und steigt eine Station früher aus, da er glaubt, den Weg noch zu kennen. Stattdessen verirrt er sich und gerät in eine surreale, berührende Geschichte.

Einen regionalen Thriller empfehlen Björn Schütte und Jenny Iversen vom Haus der Bücher. In „Der Tod der blauen Wale“ von Joachim Peters geht es um den Anti-Helden Jürgen Kleekamp, Oberkommissar in Paderborn, der rätselhafte Tode in der Stadt aufklärt, während er selbst seine Gesundheit aufs Spiel setzt. „Spannend ist, dass Joachim Peters selbst Polizeibeamter war“, sagt Björn Schütte.

Heike Valldorf von der Buchhandlung Dehne hat „Mord auf Vlieland“ von Jan Jacobs ins Herz geschlossen. Als auf einer holländischen Insel ein Wrack mit einem Toten angespült wird, ist es zunächst Aus mit dem Ferien-Idyll. „Jeder Charakter deckt jeden, trotzdem lassen sie kein gutes Haar aneinander“, beschreibt Heike Valldorf die Figuren. „Der zweite Band erscheint bald, sodass direkt weitergelesen werden kann.“

Für Jungen und Mädchen ab dem elften Lebensjahr empfiehlt Anette Gohlke das Abenteuer „Brombeerfuchs: Das Geheimnis von Weltende“ von Kathrin Tordasi. Ben und Portia finden eine geheimnisvolle Tür zur Anderswelt und treffen dort auf Robin Goodfellow, einen Vagabunden mit Fuchsschatten. Auf ihrer gemeinsamen Reise legt er den Kindern Steine in den Weg, geht ihnen aber auch zur Hand. „Ein bezauberndes Buch, das für Jungen und Mädchen super geeignet ist“, findet Anette Gohlke.

„Seit dem Erscheinen habe ich dieses Buch schon zweimal gelesen“, schwärmt Hartwig Rösche über „What Light There Is: Über die Schönheit des Moments“ von John Burnside. Der Autor war bereits zu Gast beim Literaturfestival „Poetische Quellen“ und hat nun einen eingängigen neuen Band mit autobiografischen Begebenheiten und weltliterarischen Zitaten vorgelegt.