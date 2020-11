In der Schulausschusssitzung Ende Februar 2020 sei die Entwurfsplanung vorgestellt und beschlossen worden. Diese Planung entspreche auf Grund „der derzeitig unzureichenden Raumsituation und der tatsächlichen Entwicklung nicht den Anforderungen“, erklärt die Fraktion. Unter Hygienegesichtspunkten mit Blick auf die Pandemie, „die den offenen Ganztagsbetrieb aktuell bereits vor massive Probleme stellt, hat die derzeitige Planung keinen Bestand“, erklärt Fraktionschef Kurt Nagel.

Die Anmeldezahlen für den Offenen Ganztag dort hätten sich seit 2018 von 70 Kindern auf 82 in 2019 und 83 in 2020 erhöht. Nagel: „Nach unseren bisherigen Erfahrungen im OGS-Bereich werden sich diese Zahlen in Dehme nicht nur auf diesem hohen Niveau stabilisieren, sondern in der Tendenz noch steigern.“

Der Rat soll demnach den Beschluss fassen, „auf Grund der Dringlichkeit der baulichen Umsetzung, dass die Verwaltung beauftragt wird, eine geänderte Planung bereits am 10. Dezember im Ausschuss für Stadtentwicklung vorzustellen.“ Darin enthalten sein soll auch eine Kostenschätzung der Verwaltung, „auf deren Grundlage eine Finanzierungsalternative unterbreitet werden kann.“

Um eine angemessene zentrale Verpflegung der Kinder zu ermöglichen und den Anbau wirklich multifunktional nutzen zu können, fordert die CDU-Fraktion die Änderung der Planung. Der Multifunktionsraum – bisher mit 87 Quadratmetern geplant – sei um eine Ausgabeküche mit den zugehörigen Funktionsräumen zu ergänzen. Dafür seien „wahrscheinlich etwa 35 Quadratmeter zusätzlich erforderlich“. Dies würde nach Berechnung der CDU bei einem Quadratmeteransatz von 3000 Euro zu Mehrkosten von etwa 105.000 Euro führen.