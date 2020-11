Auf Kreuzung kracht es

Bad Oeynhausen -

Zwei Personen sind am Samstag bei einem Unfall in Petershagen-Südfelde verletzt worden, darunter ein 47-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen und sein 13-jähriger Beifahrer. Nach Polizeiangaben war der 47-Jährige gegen 12.45 Uhr mit seinem Mercedes Vito auf dem Schillingskamp in Richtung Südfelder Dorfstraße unterwegs. Eine 60-jährige Petershägerin befuhr laut Polizei mit ihrem Renault Megane die Südfelder Dorfstraße aus Richtung Friedewalde kommend.