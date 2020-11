„Jetzt erst recht“

Er schert sich nicht um die Larmoyanz der Kulturbranche, sein kreativer Gestaltungswille ist ungebrochen. Dem auferlegten Dornröschenschlaf zum Trotz, arbeitet Johannes Paul Kindler aktuell an einer Neuinszenierung, an einer deutschen Uraufführung. Und zwar mit traumwandlerisch sicherem Gespür für das, was gutes Theater ausmacht – hier vor Ort, in Bad Oeynhausen.

„Wir haben seit fünf Jahren bewiesen, dass wir im Kindertheater Maßstäbe setzen“, blickt er selbstbewusst zurück auf Stücke wie „Peterson und Findus“ oder den „Lebkuchenmann“. „Wir nehmen Kinder ernst und bieten anspruchsvolle Botschaften, die lebendig erfahrbar werden“, fasst er seine Mission zusammen.

Und er stellt klar: „Vergleichbares gibt es in der Region nicht.“ Aus ganz Ostwestfalen sind Familien zu seinen Aufführungen gekommen. Dieser Erfolg ist ihm Anspruch für die Zukunft: „Wir machen selbstverständlich weiter. Ich kann gar nicht anders!“

„Adons bekommt Besuch“ heißt das Theaterstück, das Intendant Kindler von seinem Jugendfreund Fred Apke übernommen hat. „Nach der personenstarken Aufführung des Faust wollte ich etwas Kleineres“, berichtet Johannes Paul Kindler zum Beginn der Recherche. Fred Apke hatte das Stück vor zehn Jahren verfasst. Seitdem läuft es mit ungebrochenem Erfolg im Musicaltheater in Warschau. Eine deutschsprachige Aufführung habe es in Salzburg gegeben, aber „die deutsche Uraufführung, die machen wir. Und zwar für Bad Oeynhausen“, steht für Johannes Paul Kindler fest.

Das Stück erzählt von zwei ungleichen Vögeln, einem Papagei und einer Krähe, die umständehalber in einem gemeinsamen Käfig leben. Da treffen Welten aufeinander; unterschiedliche Erfahrungen, Toleranzprobleme und eine differenzierte Wahrnehmung der „Welt außerhalb des Käfigs“ bestimmen den Erzählmodus. Aber ohne moralisierenden Zeigefinger. „Im Gegenteil: Das Stück ist bei aller Tragik zugleich urkomisch. Es ist fantasievoll und bunt, voller Musik und Lebensfreude – und mit Happy-End“, erläutert Autor Fred Apke in diesem Zusammenhang sein Werk. Mandy Fuchs spielt den Papageien Adonis, die Tänzerin und Choreographin Linn Kaßner-Dingersen konnte für die Rolle der Krähe gewonnen werden.

Obwohl „nur“ ein Zwei-Personen-Stück, ist dieses Vorhaben doch zugleich ein Mammut-Projekt. Wo könnte es überhaupt aufgeführt werden? Wer sichert das Hygiene-Konzept im Fall einer erlaubten Präsenz-Veranstaltung? Wie den Zuschauer-Strom regeln? Viele Fragen, eine Antwort: „Ich entdecke Verwandtschaft zu Menschen, die, wie ich, nicht die Köpfe in den Sand stecken“, sagt Paul Kindler. Und meint damit zum Beispiel Michael Gronau, den Veranstaltungsunternehmer, der ihm schon beim Faust geholfen hat. Auch diesmal will Gronau für die Hygiene-Auflagen einstehen, damit das Kreativteam freie Hand hat.

Oder Sonja O‘Reilly, die Start-up-Unternehmerin, die in ihren neuen Räumlichkeiten in der Halle des ehemaligen Autohauses Opel Jäcker eine Bühne einplant – und diese ganz unkompliziert dem Kleinen Theater Rehme angeboten hat. Er sei „unglaublich dankbar“, sagt Johannes Paul Kindler, für diesen Schulterschluss, der sich „wie im Zeitraffer“ in den vergangenen Wochen ergeben habe. Und schließt damit auch jene ein, die, wie er sagt, „hinter den Kulissen“ wohlwollend um eine dauerhafte Standort-Lösung des Kleinen Theaters Rehme ringen. Jene, die heimische Kultur wertschätzen.

„Dafür geben wir wieder alles. Auch zur Corona-Zeit“, sagt Johannes Paul Kindler. Denn: „Der Motor ist in mir drin. Den kann ich gar nicht abschalten.“