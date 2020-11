„Wir bauen hier die modernste und energieeffizienteste Tennis-Halle in Ostwestfalen-Lippe“, ist sich Ulrich Windmöller sicher, der auch heute noch den Tennisschläger auf den Plätzen des TC RW Bad Oeynhausen schwingt. Seit Oktober wächst die neue Halle in die Höhe. Innen sollen drei Tennisplätze mit Teppichbelag und Granulat entstehen. „Zudem legen wir viel Wert auf eine optimale Beleuchtung der Plätze“, betont Ulrich Windmöller.

Ursprünglich sollte die neue Tennishalle schon fertig sein. Doch neben dem Artenschutz verlangsamte auch eine vermutete Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg den Start des Neubaus. „Die Stadt hat nach Begutachtung von Luftbildern die Bombe in einem Wall hinter der Halle vermutet“, sagt Meikel Backs, Vorstandsvorsitzender des TC RW Bad Oeynhausen. Nach weiteren Untersuchungen des Kampfmittelräumdienstes aus Arnsberg konnte dann jedoch Entwarnung gegeben werden und der Bau beginnen.

Sie freuen sich auf die neue Tennis-Halle (von links): Hartwig Villing (Pressewart), Ulrich Windmöller (Investor) und Meikel Backs (Vorstandsvorsitzender). Foto: Louis Ruthe

Für eine weitere Verzögerung sorgte aber die Mönchsgrasmücke. „Bei einem Gutachten ist festgestellt worden, dass auf einem Teil der Fläche, auf der die neue Halle entstehen sollte, die Mönchsgrasmücke nistet“, berichtet Windmöller. Erst nach der erfolgreichen Umsiedlung der geschützten Art konnte die Baugenehmigung seitens der Stadt erteilt werden. Neben der Verzögerung durch die geschützte Vogelart und die Prüfung zur Bombe stellte auch das erste Bodengutachten das Bauvorhaben vor Probleme. „Da, wo jetzt die Halle schon steht, haben wir keinen festen Untergrund gehabt, da dort früher tonnenweise Bauschutt abgeliefert worden ist“, sagt Windmöller. Mittlerweile steht jedoch das Grundgerüst der Halle, „auf festem Boden“. Und auch die Asphaltschicht als Unterboden für den Teppich ist fertig. „Nun müssen noch die Hallenheizung, die Beleuchtung, die Parkplätze und Zuwege zur Halle sowie der Anschluss zur Regenwasserzisterne fertiggestellt werden“, berichtet Meikel Backs. Als letztes Gewerk sei der Teppichboden geplant.

Dass der Verein mit dem Neubau einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunft macht, zeigen die bereits gebuchten Stunden für die Halle. „130 Stunden in der Woche sind schon jetzt fest verbucht“, berichtet Windmöller. Und auch die Mitgliederzahlen hätten sich durch die Ankündigung einer neuen Halle in den vergangenen Monaten sehr positiv entwickelt. „Jetzt bleibt zu hoffen, dass die Bauabnahme schnell vonstatten geht, so dass wir im Dezember wieder Tennis spielen dürfen, sobald es geltende Schutzmaßnahmen zulassen“, sagt er. Den ersten Aufschlag werde er sich nicht nehmen lassen.