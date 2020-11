„Es kommen auch bessere Zeiten“

Bad Oeynhausen -

„Nicht aufgeben. Es kommen auch wieder bessere Zeiten.“ So lautet die Devise der Schausteller-Familie Steiger-Meyer aus Bad Oeynhausen. Ihr Riesenrad ist verkauft, die Wildwasserbahn läuft in Saudi-Arabien. Und sowohl der Glühweinstand am Weihnachtsmarkt als auch die Crêperie im Bahnhof stehen als „Plan B“ im Corona-Jahr ebenfalls unter ungünstigen Vorzeichen. Was bleibt? Ein Gespräch mit Ute Meyer über das Durchhalten in turbulenten Zeiten.