Laut Tom van de Loo trieben die Täter vornehmlich im Verwaltungstrakt der Schule ihr Unwesen. „Hier haben sie diverse Fenster und Türen zerstört“, sagte der Schulleiter am Mittwoch im Gespräch mit dieser Zeitung. In einige Scheiben hätten die Unbekannten Löcher geschlagen. Auch die Türen zeigten Aufbruchspuren. „Angesichts des hohen Grades der Zerstörung würde ich vermuten, dass sie ein Brecheisen oder einen Vorschlaghammer dabei hatten“, sagte Tom van de Loo. Er habe den Verdacht, dass es den Einbrechern nicht nur um Beute, sondern auch um eine größtmögliche Verwüstung gegangen sei.

Diese These untermauern die Ausführungen von Polizeisprecher Ralf Steinmeyer: „Bei der Sicherung der Spuren am Tatort sind die Kollegen auf Unmengen von Glassplittern auf den Fluren gestoßen.“ In einem Raum hätten zudem Kleiderbügel und Serviettenverpackungen auf dem Böden verstreut gelegen. Und nicht nur Türen und Fenster seien zerstört worden. Die Täter hätten auch Schränke und Schubladen aufgebrochen. Große Beute machten die Einbrecher hingegen nicht: Ralf Steinmeyer: „Es wurde später festgestellt, dass in einer Kasse 20 Euro fehlen.“

Fenster und Türen zerstört

Größer ist laut Tom van de Loo der materielle Schaden. „Beim ersten Einbruch wurden zehn Fenster und Türen teils erheblich beschädigt. Beim zweiten Einbruch waren es sechs.“ Zum Teil waren dieselben Fenster und Türen betroffen, da die Täter beide Male den Verwaltungstrakt im Auge hatten. Bei ihrem zweiten Beutezug hatten sie es außerdem auf die Cafeteria abgesehen.

„In unserer Schule lagern keine Wertgegenstände“, betonte Tom van de Loo. Einbrüche machten somit keinen Sinn. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05731/2300 entgegen.