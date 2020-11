Wenn die Blätter von den Bäumen fallen und das erste Glatteis die Fahrbahn zur Rutschpartie macht, ist die Hauptsaison für den Reifenwechsel. Während manche Autobesitzer die Räder selbst umstecken, besucht doch ein Großteil der Fahrer die heimischen Kfz-Werkstätten für den Wechsel und nutzt dort auch die Möglichkeit zur Einlagerung der Reifen.

Dies kann Michael Hoffmann, Leiter der Werkstatt von Ford Meyer, bestätigen: „Wir sind sehr zufrieden.“ Sobald der erste Schnee fällt, sei nach der Erfahrung der vergangenen Jahre die Nachfrage besonders groß. Derzeit beträgt der Vorlauf eine Woche.

Viele lagern auch ein

Dass die Autofahrer vermehrt auf Ganzjahresreifen setzen, sieht er nicht. Denn die Nachfrage sei im Vergleich zu den vergangenen Jahren ähnlich. Auch die Zahl an eingelagerten Reifen sei in etwa gleichbleibend. Diese beträgt zurzeit rund 850 Sätze. Das Corona-Virus beeinträchtige das Interesse der Kunden nicht: „Wir halten hier die Hygienemaßnahmen ein. Außerdem haben wir seit Jahren einen Hol- und Bringservice, den wir den Kunden anbieten.“ Auch bei den Filialen in Minden, Herford und Lübbecke sehe es ähnlich aus, weiß er und fügt hinzu: „Wir sind für unsere Kunden komplett da.“

Ähnlich geht es auch Siegmar Ekelhoff, der die Werkstatt „Kfz-Technik in Rehme“ leitet: „Derzeit sind wir sehr gut ausgelastet.“ Auch dort beträgt die Wartezeit für einen Reifenwechseltermin sieben Tage. Das sah vor wenigen Wochen ganz anders aus: „Da war der Vorlauf länger.“

Von Krise keine Spur

Auch in Sachen Corona-Virus habe die Werkstatt keine Nachteile gespürt. Die Nachfrage sei stets hoch und habe sich im Vergleich zu den vergangenen Jahren nicht geändert. Jedoch habe es in diesem Jahr nicht den Druck der Kunden gegeben, noch schnell vor dem Urlaub die Reifen wechseln zu lassen.

„Daher war es dieses Mal etwas entspannter“, erklärt er. Dass immer mehr Autofahrer auf Ganzjahresreifen setzen, ist Ekelhoff schon aufgefallen. Als Grund dafür nennt er die eher warmen Winter. Jedoch sei der Anteil dieser Reifen nicht hoch: „Diese Autofahrer tendieren dazu, bei Schnee ihr Auto stehenzulassen“, weiß er aus Gesprächen mit seinen Kunden.