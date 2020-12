Ermittlungen der Polizei in Bad Oeynhausen dauern an

Bad Oeynhausen -

Nach dem Brand am Mittwochnachmittag in einem Mehrfamilienhaus an der Schulstraße steht die Ursache für das Feuer noch nicht fest. Ein Sachverständiger wird in den nächsten Tagen die Polizei bei ihrer Arbeit unterstützen. Ein Spürhund kam bereits zum Einsatz.