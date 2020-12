Auch mit Corona wird‘s was geben

In Zeiten der Pandemie ändern sich auch die Weihnachtsgeschenke – Tipps vom heimischen Einzelhandel

Bad Oeynhausen -

Das Corona-Jahr hinterlässt deutliche Spuren: Die Deutsche Post DHL hat im laufenden Jahr etwa 1,6 Milliarden Pakete in Deutschland transportiert – schon jetzt mehr als im gesamten Jahr 2019. Die Vorweihnachtszeit dürfte die Zahlen weiter in die Höhe schnellen lassen. Wer sicher gehen will, dass die Weihnachtspräsente rechtzeitig ankommen, muss nicht zwingend im Internet bestellen. Ein Gang durch die Innenstadt zeigt, dass auch die heimischen Einzelhändler mit tollen Geschenktipps aufwarten.