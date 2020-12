Haushalte müssen 2021 tiefer in die Tasche greifen

Als wesentlichen Grund für den Anstieg der Abfall-Gebühren nennen die SBO in diesem Zusammenhang die Erhöhung der Gebühren für die Entsorgung durch den Kreis auf der Pohlschen Heide, die zum Jahresbeginn 2020 zum Tragen gekommen seien.

Beschlossen wurden sie Mitte Dezember 2019 vom Kreistag – erst nach der letzten Sitzung des Verwaltungsrates der SBO im Jahr 2019. Die Restmüllgebühr wurde seinerzeit um 30 Euro pro Tonne auf 195 Euro angehoben, die für Bioabfall um 16 Euro pro Tonne auf 96 Euro. 2020 waren diese Gebührensteigerungen aufgrund des „späten Beschlusstermines“ nicht an die Gebührenzahler weitergeben worden.

In diesem Zusammenhang verweisen die Stadtwerke auch auf die Kostensteigerung der Restmüllentsorgung vom Recy­clinghof durch die Kreisabfallverwertungsgesellschaft in Höhe von etwa 75.000 Euro. Die Preisanpassung der Firma „PreZero“ bei der Müllabfuhr von 2021 an, die nicht zu beanstanden sei, beziffern die SBO auf knapp 52.000 Euro. Stadtwerke-Vorstand Andreas Schwarze: „In Summe sind es mehr als 400.000 Euro, die wir im laufenden Jahr für die Kalkulation nicht berücksichtigt haben, weil wir sie so nicht kannten.“

Hinzu kommt laut SBO, dass man in diesem Jahr noch einen Überschuss aus den Vorjahren in Höhe von 400.000 Euro habe verrechnen können, „gebührenmindernd“. Für das nächste Jahr sei dies nicht der Fall. Nach der Kalkulation der SBO für 2021 ergibt sich unabhängig von der Gefäßgröße und dem Abfuhrrhythmus gegenüber dem Vorjahr eine prozentuale Steigerung der Gebühr beim Restmüll von 28,9 Prozent. Beim 80-Liter-Gefäß und vierzehntägiger Abfuhr entspricht dies einer Steigerung von absolut 29,37 Euro. Um 19,5 Prozent ziehen die Gebühren für Biomüll an. In absoluten Zahlen beziffern die SBO die Steigerung bei einem 80-Liter-Behältnis und vierzehntägiger Leerung auf 13,43 Euro.

Die Kosten für den Recyclinghof sind in die Gebühren für den Restmüll integriert. Angesichts eines sich laut Stadtwerken dort abzeichnenden Minus in Höhe von 400.000 Euro gab Kurt Nagel (CDU) zu bedenken, dass die Einrichtung nicht nur von Bad Oeynhausenern genutzt werde, die dies über die Gebühr finanzierten. Dies sei zu überdenken. SBO-Sprecher Rüdiger Ernst hatte zuvor auf den kostengünstigen Service-Charakter der Einrichtung für den Bürger mit 60.000 Nutzern pro Jahr hingewiesen. Wolle man dort die Kosten decken oder sogar Geld verdienen, müsse man die Gebühren massiv anpassen.

Es sollen Überlegungen angestellt werden, die Anlieferung auf Bad Oeynhausener zu beschränken.

Einstimmig hat der Verwaltungsrat der Anhebung der Gebühren für die Straßenreinigung zugestimmt. Die Kalkulation für 2021 für den Sommerdienst sieht je nach Straßenart eine Erhöhung zwischen 10,9 und 11.9 Prozent vor.

Zwei Beispiele für die Gebühr je laufendem Frontmeter: an einer Anliegerstraße 1,51 Euro (zuvor 1,37 Euro), in der Fußgängerzone 2,67 Euro (zuvor 2,40 Euro). Die Gebühren für den Winterdienst, ebenfalls von der Art der Straße abhängig, erhöhen sich einheitlich um 8,2 Prozent, beispielsweise in der Winterdienstklasse 1 von 1,22 Euro auf 1,32 Euro je Frontmeter.

Ein weiterer Beitrag zur Anhebung der Abwassergebühr folgt.