Filmplakat bekommt Ehrenplatz

Bereits im Oktober hatten Regisseur Daniel Abma und Klaus Mueller-Zahlmann im Einkaufscenter an der Mindener Straße erfolgreich DVDs verkauft und von der anhaltenden Beliebtheit auch Monate nach der Premiere erzählt . „Leider musste die Filmvorführung im Universum in Braunschweig im November wegen Corona abgesagt werden“, bedauerte Daniel Abma.

Stattdessen konnte eine Online-Aktion mit der Bielefelder Filmwerkstatt realisiert werden: „Wir haben den Film online zusammen geschaut und uns anschließend mit jungen Filmemachern unterhalten“, berichtete der Regisseur. Sie hätten unter anderem danach gefragt, wie man die Protagonisten für so einen Film findet und es schafft, eine Beziehung zu ihnen aufzubauen. Laut Abma gehört dazu neben aufrechtem Interesse auch Empathie: „Das öffnet Leute.“

„Die waren damals so nett“

Während des Drehs seien manche der Protagonisten auf sie zugekommen, manche habe die Crew auf eigene Initiative angesprochen. Zum Beispiel den damaligen Bürgermeister Klaus Mueller-Zahlmann. „Die waren damals so nett“, erinnerte sich das ehemalige Stadtoberhaupt an den ersten Kontakt mit dem Filmteam.

Zahlmanns Idee war es auch, den amtierenden Bürgermeister zu einem Treffen am Verkaufsstand im Werre-Park einzuladen: „Den Film muss man als Bürgermeister einfach im Schrank stehen haben.“ Eine Anfrage, der Lars Bökenkröger gerne gefolgt war: „ Ich kannte Daniel Abma aus der Zeitung und freue mich über das persönliche Treffen.“

Freunde auf Facebook

„Auf Facebook sind wir schon Freunde gewesen“, ergänzte Abma mit einem Lachen. Den Film habe er bereits im Kino gesehen und sich besonders über die typisch ostwestfälischen Charaktere gefreut, berichtet Lars Bökenkröger im Gespräch. „Ich bin in der Nähe der Mindener Straße aufgewachsen. Das Thema Nordumgehung hat sich durch die ganze Jugend gezogen“, fügte der Bürgermeister hinzu.

Neben einer DVD durfte Lars Bökenkröger auch ein signiertes Filmplakat mitnehmen, das laut Bürgermeister einen Ehrenplatz erhalten soll. „Wenn er das nächste Mal in Bad Oeynhausen ist, werde ich ihn mal ins Büro einladen“, versicherte Bökenkröger.

Was ist mit Teil 2?

Die wohl meist gestellte Frage konnte sich auch der Bürgermeister nicht verkneifen: Wird es einen zweiten Teil geben – möglicherweise über den Rückbau der Mindener Straße? „Wer weiß“, lautete die Antwort von Daniel Abma. „Ich mache nur Projekte, die sich verzögern“, fügte der Regisseur scherzhaft hinzu.

Noch sind einige wenige Exemplare des Films erhältlich – das könnte sich bald ändern: „Der ADAC ist auf uns zugekommen und möchte ‚Autobahn‘ als erste DVD in seinen Online-Shop aufnehmen“, verkündete Daniel Abma stolz. Dort ist der Dokumentarfilm ab Mitte kommender Woche erhältlich.

In einem bundesweiten Newsletter für seine Kunden, der im Januar erscheint, wird der ADAC zusätzlich auf den Verkauf hinweisen. „Vielleicht müssen wir dann in die zweite Auflage gehen“, überlegte der Regisseur. Ab Weihnachten bieten die Filmemacher „Autobahn“ auf ihrer Internetseite außerdem als Stream an. Für den Preis von acht Euro kann man sich dort den Film zum Online-Anschauen leihen.

www.autobahn-film.de