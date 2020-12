Schafpudelhündin Anna soll kleine Patienten in der NRW-Kinderherzklinik aufmuntern

Bad Oeynhausen -

In Krankenhäusern, sagt Prof. Stephan Schubert, sehe man strahlende Kinderaugen nicht so oft. „Und das wollen wir ändern.“ Die Kinderherzklinik in Bad Oeynhausen hat deshalb eine neue Mitarbeiterin. Sie heißt Anna, ist drei Jahre alt und eine Schafpudelhündin.