Auch Pferde können sich ducken

Tiere reagieren ganz unterschiedlich auf die verschiedenen Jahreszeiten. Man sollte meinen, dass sie besonders in der kalten Jahreszeit als „Überlebenskünstler“ aktiv werden müssen, um den kalten Temperaturen und dem feuchten Klima zu trotzen. Aber ist das wirklich so? Gibt es nicht auch Tiere, die den Winter lieben und dann erst so richtig auftauen? In der neuen Serie „Pfoten und Hufe im Winter“ wollen wir dieser Frage einmal nachgehen. Dabei besuchen wir sowohl Haus- als auch Nutztiere. Wer selbst gerne ein Tier in dieser Serie vorstellen möchte, kann sich telefonisch melden unter 05772/979111 oder per E-Mail unter espelkamp@westfalen-blatt.de