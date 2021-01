Es gab vier neue Todesfälle. Verstorben sind ein 81-jähriger Mann aus Minden, eine 87-jährige Frau aus Preußisch Oldendorf, ein 91-jähriger Mann aus Petershagen und ein 96-jähriger Mann aus Rahden.

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke und Bad Oeynhausen werden 67 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt, davon sieben auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden. Sechs Personen werden künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum NRW in Bad Oeynhausen werden insgesamt 21 Patienten versorgt, davon 14 auf der Intensivstation und sieben auf Normalstation.

Die aktiven Fälle in den Kommunen: Bad Oeynhausen 210 (+5/Inzidenz: 129,62), Espelkamp 185 (+- 0/302,64), Hille 65 (-8/91,06), Hüllhorst 90 (+6/306,94), Lübbecke 176 (+3/246,66), Minden 372 (-6/123,60), Petershagen 155 (-4/155,26), Porta Westfalica 161 (+4/126,29), Preußisch Oldendorf 74 (-4/164,10), Rahden 129 (-2/168,81) und Stemwede 67 (-1/184,33). Die Statistik wird so geführt, dass die neuen Zahlen eines Tages immer zu denen vom Vortag addiert werden.