Lübbecke/Minden (WB) -

Die Zahlen sinken, allerdings nur langsam. Der Mühlenkreis meldet am Mittwoch 1676 aktive Corona-Fälle, acht weniger als am Tag zuvor und 15 weniger als am Montag. Der Wocheninzidenzwert für das Kreisgebiet liegt bei 165,6 (Vortag 173,0). Höchster Inzidenzwert in einer Kommune ist 291,6 (Hüllhorst).