Misshandlungen Thema im Landtag

Wie berichtet, ermitteln die Staatsanwaltschaft Bielefeld und die Ermittlungskommission „Herbst“ aktuell gegen 145 Beschuldigte. Dabei handelt es sich um einen Diakon als Hauptbeschuldigten sowie um Pflegekräfte und Ärzte der Behinderteneinrichtung, aber auch um gesetzliche Betreuer von Menschen mit Behinderungen. 32 Bewohner sollen ohne Zustimmung eines Richters gefesselt, eingesperrt und manche auch misshandelt worden sein.

Ursprünglich wollte sich Claudia Middendorf, Beauftragte der Landesregierung für Menschen mit Behinderung, zu dem Fall überhaupt nicht äußern. Jetzt ging sie doch an die Öffentlichkeit und teilte mit, sie sei über das mutmaßliche Fehlverhalten im Heilpädagogischen Intensivbereich „zutiefst besorgt“. Ein Verhalten, wie es den Beschuldigten zur Last gelegt werde, verurteile sie aufs Schärfste. „Die Rechte von Menschen, die in Wohn- und Betreuungseinrichtungen untergebracht sind, müssen zu jeder Zeit gewahrt werden.“

Angehörige müssten sich darauf verlassen können, dass den Menschen, die sie Einrichtungen anvertraut hätten, kein Leid zugefügt werde. Schwerwiegende Übergriffe und nicht genehmigte freiheitsentziehende Maßnahmen seien durch nichts zu rechtfertigen. Gerade für Menschen mit Behinderung müssen die Einrichtungen eine der individuellen Lage angepasste Betreuung bieten. „Es bedarf erfahrenen Fachpersonals, das besonnen und sensibel auf die Bewohnerinnen und Bewohner eingeht.“ Die Betroffenen brauchten eine Anlaufstelle, der sie vertrauen und die mehr bedeutet als eine rein psychiatrische Unterbringung.

„ Mitarbeiter haben ihr Handeln nicht mehr moralisch reflektiert. Mitarbeiter haben ihr Handeln nicht mehr moralisch reflektiert. “ Sozialpädagoge Stephan Wieners

Auch das „Kompetenzzentrum selbstbestimmt leben“ (KSL) für Ostwestfalen-Lippe bezog am Mittwoch Stellung. Das vom Land und der EU geförderte Zentrum hat das Ziel, die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen dauerhaft zu verbessern. Diplom-Sozialpädagoge Stephan Wieners, Projektleiter des „Kompetenzzentrums selbstbestimmt leben“, erklärte zum Fall Wittekindshof, es gebe leider immer noch Institutionen, in denen unbemerkt passiere, was niemals passieren dürfe: „Nämlich die Aussetzung fundamentaler Menschenrechte.“ Viele Beschäftigte des Wittekindshofs hätten das Unrecht über lange Zeit mitgetragen und nicht hinterfragt. Wieners: „Sie agierten in einer Blase mit eigenen Rechtsauffassungen und Machtausübung.“

Verantwortlich zu machen seien dafür nicht nur eventuelle Wortführer, die Misshandlungen als erzieherische Reaktion auf uner­wünschtes Verhalten möglicherweise legitimiert hätten, sondern auch jene, die diese mutmaßlichen Methoden schweigend akzeptiert oder sogar übernommen hätten.

„Unabhängig von der noch zu klärenden individuellen Schuld der einzelnen Beschäftigten ist es besonders erschreckend, wie leicht ein geschlossenes System innerlich aus den Fugen geraten konnte und es den Mitgliedern dieses Systems nicht mehr gelang, ihr Handeln ethisch oder moralisch oder wenigstens fachlich zu reflektieren und zu korrigieren.“

Stephan Wieners sagte, es bedürfe offensichtlich noch zahlreicher Anstrengungen bei der Vermittlung menschenrechtlicher Werte auf Basis der UN-Behindertenrechtskonvention. Wieners: „Wir müssen eine unerschütterliche, antidiskriminierende und wertschätzende Haltung gegenüber Menschen mit Behinderung etablieren.“

Der Wittekindshof hat erklärt, er habe inzwischen eine externe Beschwerdestelle eingerichtet, an die sich Bewohner, aber auch ihre Angehörigen, gesetzliche Betreuer und auch Beschäftigte wenden könnten, wenn sie Verstöße feststellten.