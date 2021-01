Das Kreisgesundheitsamt hat am Freitag 1603 Fälle gemeldet, 32 weniger als am Vortag. Der Inzidenzwert für den Kreis lag bei 154 (-10,9). Verstorben sind eine 85-jährige Frau aus Rahden, ein 79-jähriger und ein 92-jähriger Mann aus Rahden sowie ein 59-jähriger Mann aus Stemwede. An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke und Bad Oeynhausen werden 61 Corona-Patienten behandelt, davon elf auf der Intensivstation. Zwei Personen werden invasiv beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum Bad Oeynhausen werden insgesamt 20 Patienten versorgt, davon 13 auf der Intensivstation und sieben auf Normalstation.

Die aktiven Fälle in den Kommunen im Überblick:

Bad Oeynhausen 200 (-10)

Espelkamp 167 (-5)

Hille 48 (-3)

Hüllhorst 94 (+1)

Lübbecke 174 (-1)

Minden 376 (-9)

Petershagen 137 (-1)

Porta Westfalica 153 (-3)

Preußisch Oldendorf 64 (-1)

Rahden 125 (-5)

Stemwede 65 (+5).