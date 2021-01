Das junge Duo hatte nach Angaben der Polizei eine im Außenbereich stehende hölzerne Werkbank in Brand gesetzt. Die Flammen griffen in der Folge auf einen Dachüberstand über. Weiterhin wurde durch die Hitze eine Glastür in Mitleidenschaft gezogen. Zusätzlich drang Rauch in das Gebäude. Dank der rechtzeitigen Brandmeldung konnte die Feuerwehr noch Schlimmeres verhindern.

Die Kinder hatten sich später reumütig ihren Eltern anvertraut, die daraufhin mit den Verantwortlichen der Kindertagesstätte Kontakt aufnahmen. Als die gegen 12.20 Uhr informierten Polizisten eintrafen, waren die Kräfte der Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Während des laufenden Einsatzes erschienen Verantwortliche der Einrichtung und schlossen das Gebäude auf.

So konnten die stark verqualmten Räume gelüftet werden. Die Polizei schätzt, dass sich der in der Kindertagesstätte „Arche Noah“ entstandene Schaden auf eine fünfstellige Summe belaufen könnte.