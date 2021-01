„Alle Regeln sind einzuhalten“

Der jüngste Corona-Ausbruch im Benediktuspark in Schnathorst zeigt, wie schwierig es offenbar ist, das Virus aus Altenheimen herauszuhalten. 19 Bewohner und eine Pflegekraft waren wie am Dienstag berichtet positiv getestet worden. Und das, obwohl die vorherigen PoC-Schnelltests negativ geblieben waren. Nach Angaben des Heimträgers sind keine weiteren Fälle hinzugekommen, das Gesundheitsamt teste verstärkt. Am 6. Februar könnten nun die Folgeimpfung für 50 Mitarbeiter und 86 Bewohner durchgeführt werden, so ein Sprecher.

Wie sich die verwirrende Testlage in diesem Fall erklären lässt, darauf weiß auch die Landrätin keine Antwort. Dafür sei sie mit diesem speziellen Fall nicht vertraut genug, sagte sie am Dienstagabend. Sie äußerte sich aber generell zum Thema Tests und Ausbrüche in Altenheimen. „Was wir wissen, ist, dass Schnelltests zu etwa 95 Prozent richtig liegen, wenn es um negative Fälle geht. Bei positiven Ergebnissen sind sie ungenauer.“ Natürlich sei auch vorstellbar, dass Laien einen Abstrich nicht konsequent genug nehmen, weil dies ja sehr unangenehm und bisweilen schmerzhaft für die zu testenden Personen sein könne.

Zur Häufung von Corona-Fällen in Altenheimen – trotz ausreichender Schutzausrüstung und Testkonzepten – sagte Anna Bölling: „Ausbrüche passieren immer da, wo Menschen sich nahe sind. Und das kann in Altenheimen bei der Nähe zum Pflegepersonal sein oder eben wenn Angehörige ihre Lieben besuchen.“ Da könne man sich vorstellen, und das sei ja auch menschlich verständlich, dass Einzelne im Pausenraum oder in der Küche mal die Maske abnehmen, um durchzuschnaufen. Aber das sei eben gefährlich. Daher müssten sich alle, die ein Altenheim betreten, ständig darüber im Klaren sein, dass die Regeln wirklich strikt einzuhalten seien, sagte die Landrätin.