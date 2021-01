Lübbecke/Minden (WB) -

Der Inzidenzwert, der die Zahl der Corona-Fälle hochgerechnet auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen angibt, war zuletzt stetig gesunken, derzeit stagniert er allerdings. Lag die Zahl am Freitag noch bei 116,9, meldete das Robert-Koch-Institut am Samstag einen Wert von 118,2.