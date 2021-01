Lübbecke/Minden (WB) -

Der Kreis Minden-Lübbecke steht kurz davor, beim Inzidenzwert, der die Zahl der Corona-Fälle in einer Woche hochgerechnet auf 100.000 Einwohner angibt, auf einen zweistelligen Wert zu fallen. Am Sonntag lag er bei 101,8, am Samstag hatte er noch 118,2 betragen.