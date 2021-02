Der Inzidenzwert lag bei 91,2 (+4,2).

Verstorben sind eine 97-jährige Frau aus Hüllhorst und eine 70-Jährige aus Lübbecke. Die Mühlenkreiskliniken behandeln an den Standorten in Minden, Lübbecke, Bad Oeynhausen und Rahden 49 Covid-Patienten, davon elf auf der Intensivstation des Johannes-Wesling-Klinikums Minden. Zehn Patienten werden künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum Bad Oeynhausen, werden insgesamt 13 Patienten versorgt, davon elf auf der Intensivstation und zwei auf Normalstation in Isolation.

Die Kommunen im Überblick:

Bad Oeynhausen 141 (-12)

Espelkamp 72 (-2)

Hille 23 (-1)

Hüllhorst 125 (-5)

Lübbecke 108 (-13)

Minden 237 (-18)

Petershagen 98 (-6)

Porta Westfalica 88 (-10)

Preußisch Oldendorf 33 (-4)

Rahden 83 (+1)

Stemwede 43 (+1).