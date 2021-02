Großeinsatz im Schneetreiben: Dachgeschoss eines Wohnhausanbaus in Bad Oeynhausen steht in Flammen

Bad Oeynhausen-Eidinghausen (WB) -

Mitten im Schneetreiben hat es am Sonntag ein Feuer auf dem Gelände der Firma Kuntemeier in Eidinghausen gegeben. In einem Anbau an einem Wohnhaus an der Straße „Im Meerbruch“ war der Brand im Dachgeschoss ausgebrochen.