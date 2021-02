Die Kontaktpersonen (nur Familienumfeld) sind nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes erfasst. Weiterhin wurde bei einer Familie aus Bad Oeynhausen, die als Kontaktpersonen in Bielefeld gemeldet wurden, die Virusvariante nachgewiesen. Eine Person wird im Krankenhaus stationär behandelt.

Derweil sinkt die Zahlen der aktiven Coronafälle weiter. Am Freitag waren es 686 und damit 50 weniger als am Vortag. 56 Patienten werden derzeit in den Kliniken im Kreis stationär versorgt, davon 15 auf Intensivstation.

Die Zahlen in den Kommunen im Überblick:

Bad Oeynhausen 97 (-7)

Espelkamp 35 (-3)

Hille 16 (+/-0)

Hüllhorst 94 (-3)

Lübbecke 71 (-4)

Minden 157 (-4)

Petershagen 72 (-10)

Porta Westfalica 60 (-9)

Preußisch Oldendorf 16 (-2)

Rahden 43 (-5)

Stemwede 25 (-3).