Am Rande einer Unfallaufnahme in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen -

Am Dienstag ist die Polizei zu einem Unfall an die Steinstraße gerufen worden. In der Nähe des Unfallorts hatte sich laut Polizei ein Lkw im Schnee festgefahren. Ein Anlieger fühlte sich offenbar an Ort und Stelle durch die Situation behindert und bedrohte schließlich die Beamten mit einer Schneeschaufel.