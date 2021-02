Ein weiterer Todesfall war zudem nicht zu beklagen.

Die Mühlenkreiskliniken behandeln an den Standorten in Minden, Lübbecke und Bad Oeynhausen 40 Covid-Patientinnen und -Patienten, davon neun auf der Intensivstation. Sechs Patienten werden künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, werden insgesamt zwölf Patienten versorgt, davon acht auf der Intensivstation und vier auf Normalstation, davon befinden sich zwei Patienten in Isolation.

Die Zahlen in den Kommunen im Überblick: Bad Oeynhausen 88 (-9), Espelkamp 36 (+1), Hille 14 (-2), Hüllhorst 93 (-1), Lübbecke 69 (-2), Minden 158 (+1), Petershagen 67 (-5), Porta Westfalica 58 (-2), Preußisch Oldendorf 14 (-2), Rahden 41 (-2), Stemwede 24 (-1). Am Freitag waren es sogar 50 weniger aktive Corona-Fälle als am Vortag.